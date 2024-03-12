أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء البانيا وبوروندي

تسلم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، نسخة من أوراق اعتماد "بليرتا كادزاديج" السفيرة الألبانية الجديدة لدى تركيا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

كما تسلم أردوغان نسخة من أوراق اعتماد "ديداس نتوريكا" سفير بوروندي الجديد لدى تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني آصف علي زرداري.

هنأ أردوغان، خلال الاتصال زرداري على انتخابه رئيسًا، معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين بلديهما في جميع المجالات، وعن أمله بأن تعود الفترة الجديدة بنتائج إيجابية لباكستان.