وزير خارجية إسرائيل لأمين الأمم المتحدة: المنظمة أصبحت بؤرة للتحريض ضدنا

انتقد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال وزير خارجية اسرائيل إن المنظمة أصبحت بؤرة للتحريض ضد إسرائيل خلال ولايته.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن رفح "تحت تهديد خطير"، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان غزة "محشورون" في هذه المدينة، على الحدود المصرية.

وأضاف جوتيريش أن النازحين في رفح "ليس لديهم مكان يذهبون إليه"، مؤكداً أن "الوضع يزداد سوءاً في غزة، وفوق الموت والدمار تلحق المجاعة والمرض الضرر بالفلسطينيين".