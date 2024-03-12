محافظ دمياط تبحث مع المدير التنفيذي لهيئة "فولبرايت مصر" تعزيز التعاون المشترك

بحثت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم، الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لهيئة "فلوبرايت مصر" الدكتورة ماجى نصيف، سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك؛ وذلك استكمالا لخطة التواصل بين الجانبين.

تم استعراض ما ستقدمه منحة الهيئة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا الموجهة للخريجين والأستاذة والمهنيين المصريين؛ للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد المتقدمين منذ فتح باب التقديم .

ناقشت المحافظ والمدير التنفيذي للهيئة - خلال اللقاء - آليات فتح مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين؛ وذلك لدعم التعليم الفني؛ وبما يسهم في تطوير الصناعات القائمة بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة لتقديم دورات وبرامج تدريبية للسيدات لتطوير قدراتهن بالمجالات المختلفة وأيضًا مجالات ريادة الأعمال، وكذلك إمكانية تحقيق التعاون لتنفيذ دورات تدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية للشباب بشهادات معتمدة .

أعربت المحافظ عن تطلعها إلى تحقيق التعاون لتنفيذ الخطط التى تم اقتراحها، مؤكدة حرص المحافظة على التنسيق مع الهيئة لبدء التنفيذ تلك البرامج والإستفادة من خبرات الهيئة لرفع القدرات وتطوير المهارات .

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجى نصيف أن محافظة دمياط تتمتع بمقومات فريدة ومتنوعة، مؤكدة عزم الهيئة استمرار التعاون مع المحافظة فى إطار الجهود، التي تقوم بها الهيئة؛ لتحقيق التبادل التعليمي، والثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.