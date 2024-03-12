عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تبحث مع المدير التنفيذي لهيئة "فولبرايت مصر" تعزيز التعاون المشترك

صدى البلد

بحثت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم، الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لهيئة "فلوبرايت مصر" الدكتورة ماجى نصيف، سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك؛ وذلك استكمالا لخطة التواصل بين الجانبين.

تم استعراض ما ستقدمه منحة الهيئة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا الموجهة للخريجين والأستاذة والمهنيين المصريين؛ للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد المتقدمين منذ فتح باب التقديم . 

ناقشت المحافظ والمدير التنفيذي للهيئة - خلال اللقاء - آليات فتح مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين؛ وذلك لدعم التعليم الفني؛ وبما يسهم في تطوير الصناعات القائمة بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة لتقديم دورات وبرامج تدريبية للسيدات لتطوير قدراتهن بالمجالات المختلفة وأيضًا مجالات ريادة الأعمال، وكذلك إمكانية تحقيق التعاون لتنفيذ دورات تدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية للشباب بشهادات معتمدة . 

أعربت المحافظ عن تطلعها إلى تحقيق التعاون لتنفيذ الخطط التى تم اقتراحها، مؤكدة حرص المحافظة على التنسيق مع الهيئة لبدء التنفيذ تلك البرامج والإستفادة من خبرات الهيئة لرفع القدرات وتطوير المهارات . 

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجى نصيف أن محافظة دمياط تتمتع بمقومات فريدة ومتنوعة، مؤكدة عزم الهيئة استمرار التعاون مع المحافظة فى إطار الجهود، التي تقوم بها الهيئة؛ لتحقيق التبادل التعليمي، والثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

اليويفا يستعد لإجراء تعديلات شاملة على قرعة دوري الأبطال

أمير كرارة: لن أشارك في عمل يهز صورتي أمام أسرتي

الفترة القادمة أفضل.. وزير المالية يكشف مفاجأة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر

مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان.. مسموح لهؤلاء بالعمل 24 ساعة

جاب من الآخر.. صلح بين مي عمر ونجلاء بدر برعاية رامز جلال

كلوب: ليفربول لم يستغل محمد صلاح بشكل صحيح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

فيديو

هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ