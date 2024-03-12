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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تحذير لمستخدمي أندرويد.. 21 تطبيقا كارثيا احذفها من هاتفك فورا

صدى البلد

أثار موقع  ""Marlware Fox  " الجدل وذلك بتقرير له عن مجموعة تطبيقات تعد هي الأسوء على الإطلاق ولايجب تحميلها على هاتف أندرويد 

وأشار التقرير أن هناك  21 تطبيقًا لا ينبغي القيام بتحميلها علي هاتفك الأندرويد، فهي تعد أسوأ تطبيقات البرامج الضارة لنظام الأندرويد وذلك خلال العام الماضي.

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على الجانب الآخر وفقا للتقرير الذي نشره الموقع تعتبر معظم هذه التطبيقات متاحة على متجر جوجل بلاي  ولكن وجود ملايين التطبيقات، فإنه من يعد من الصعب على جوجل محاولة إبقاء متجر بلاي خاليًا من التطبيقات الضارة"، لذلك ينصح خبراء Marlware Fox بحذف أي من التطبيقات فورًا إذا وجدتها على هاتفك، ويجب القيام  بالإبلاغ عنها إلى كلا من جوجل أو  إلى متجر التطبيقات الرسمي إذا تم اكتشفاها على النظام الأساسي.

ووفقا للتقرير تشتمل التطبيقات الضارة الموجودة في القائمة علي بعض الألعاب الأحتيالية التي تجذب اللاعبين، وكذلك بعض تطبيقات الرموز التعبيرية الضارة وبعض تطبيقات تحرير الصور وبعض التطبيقات المراسلة المليئة بالبرامج الضارة.

نظام الأندرويد متجر بلاي الألعاب الأحتيالية الرموز التعبيرية الضارة

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