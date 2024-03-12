خلاف بين نتنياهو ووزير الاقتصاد بسبب تأخر قرار استدعاء العمال الأجانب

نشب خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد نير بركات، العضو البارز في حزب الليكود الحاكم، بسبب قضية العمال الأجانب قبل التصويت اليوم الأربعاء على ميزانية الحكومة المعدلة لعام 2024.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في تل أبيب، اتهم بركات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بتأخير قرار مجلس الوزراء بـ “السماح بوصول العمال الأجانب من الدول المسالمة” ليحلوا محل الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال: "يا رئيس الوزراء، إعادة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل خطأ فادح” سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، مدعيا أنه وقع في وضع حرج في “محاولاته المتكررة للتعجيل بوصول عشرات الآلاف من العمال من إسرائيل".

وتابع: "حتى الآن، وافقت الحكومة على دخول بضعة آلاف من العمال الأجانب، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي تقدر بعشرات مليارات الشواكل".

وفرضت إسرائيل قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، غادر الآلاف من عمال المزارع الأجانب في جنوب إسرائيل البلاد في أعقاب الهجمات.