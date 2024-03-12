الرئيس الروماني يعلن عزمه الترشح لرئاسة الـ ناتو

أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء، عزمه الترشح لرئاسة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في الوقت الذي يبدو فيه أن رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، هو المرشح الأوفر حظا.

وقال يوهانيس، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إن الحلف يحتاج إلى تجديد نظرته إلى مهمته.. وإن أوروبا الشرقية لديها مساهمة قيمة في محادثات الناتو وقراراته.

وأعربت دول عدة - من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا - عن دعمها لرئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته؛ ليصبح الرئيس الجديد للحلف خلفا لينس ستولتنبرج.

يشار إلى أنه يتم تعيين قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالإجماع بين الأعضاء ال32.