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هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟..منافسة بين الهلال واتحاد جدة لضمه والسعر خيالي

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن  تغطية خاصة حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يتلقى عروض مغرية من بعض الأندية الكبيرة، ورغم تأكيد إدارة ليفربول على رغبتها في الاحتفاظ بصلاح، إلا أن هذا لم يمنع انتشار الشائعات والتكهنات حول مصيره وبحسب التقارير الصحفية، فبالفعل  حدد نادي ليفربول الإنجليزي سعر بيع اللاعب، خلال موسم الانتقالات الصيفي القادم. 

يأتي هذا في ظل ارتباط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الأندية المنافسة في دوري روشن، وسط اهتمامات كبيرة من الأندية السعودية، خاصةً الهلال واتحاد جدة.


وسبق وقدم نادي اتحاد جدة عرضا لضم محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن إدارة الريدز رفضت التفريط في خدمات محمد صلاح واستمر في الانفيلد وسط مطالبات من المدرب يورجن كلوب بالحفاظ عليه وعدم رحيله.

ووفقا  لموقع "Football Insider"، فإن إدارة ليفربول ستضع 100 مليون جنيه استرليني كسعر لبيع محمد صلاح لكافة الأندية الراغبة في ضم اللاعب وبالحقيقة انه بالرغم من أن ليفربول قلل من مطالبه المالية، إلا أن رحيل صلاح سيكون مشروطًا برفضه تجديد عقده مع النادي في المستقبل.

 

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025، ومن المتوقع أيضا أن يكون الموسم المقبل هو الأخير له مع النادي، ومع رحيل يورجن كلوب المدير الفني عن الفريق، تتزايد التكهنات حول مستقبل صلاح مع الريدز.

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

محمد صلاح ليفربول الهلال اتحاد جدة

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