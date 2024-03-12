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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر حبيب: لا أحب الظهور ضعيفا أمام أحد

السيناريست تامر حبيب
السيناريست تامر حبيب

أكد السيناريست تامر حبيب، أنه أحب أن أرتدي قناع القوي، خاصة أنه لا أحب أن أظهر ضعيفا أمام أحد، مشيرا إلى أنه لذلك عندما أكون موجوعا، أغلق على نفسي حتى أتعافى.

 

وقال تامر حبيب، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أنه "لا أسمح بأن أكون على حقيقتي إلا أمام من يستحق ذلك فقط، مؤكدا أن بكلم ربنا طول الوقت وعلاقتي بربنا مستمرة وبعتبر الإشارات رد ليا".

 

وتابع السيناريست تامر حبيب، أنه يمكن أن أقبل أن خطأ في حقي، إلا من يستهين بذكائي، مؤكدا أنه في بعض اللحظات يكون بمقدرتي أن أكون مؤذيا، ولكنني لا أفعل ذلك، بل أشاهده فقط".

 

السيناريست تامر حبيب برنامج “ع المسرح تامر حبيب فضائية “الحياه خطأ

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