الولايات المتحدة الأمريكية توافق على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انها وافقت على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليار دولار، وفقا لما أفادت بيه فضائية “العربية”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة سترسل ما يصل إلى 300 مليون دولار من صواريخ ATACMS التكتيكية وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى أنه من المنتظر أن يعلن البيت الأبيض، عن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن حزمة المساعدة العسكرية الجديدة ستشمل أيضًا قذائف إضافية لمدافع الهاوتزر عيار 155 ملم وقذائف GMLRS.

وكما ذكرت شبكة NBC، فإن الولايات المتحدة تميل إلى إرسال صواريخ ATACMS طويلة المدى إلى أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الدنماركية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء 12 مارس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وبحسب وزارة الدفاع الدنماركية، تبلغ التكلفة الإجمالية للحزمة حوالي 2.3 مليار كرونة دنماركية (337 مليون دولار أمريكي)، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.