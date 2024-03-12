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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

أحمد رفعت
أحمد رفعت

في آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، كشف مصدر طبي، أن لاعب نادي مودرن فيوتشر، الذي سقط في أرض الملعب خلال مباراة أمس الإثنين مع نادي الاتحاد السكندري، جرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي في حالة خطرة داخل العناية المركزة.

حالة خطرة وتنفس صناعي.. آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت
أحمد رفعت 

تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت 

ووفقاً لتصريحات إعلامية عبر قناة "ON TIME"، فإن الأطباء قرروا عدم نقل اللاعب إلى أي مستشفى إلا بعد تحسن حالته واستقرارها، لافتين إلى أن الوعي عاد للاعب لكن بنسبة منخفضة، مؤكدين أنه من الصعب جدا طبيا نقله إلى أي مستشفى آخر لخطورة الأمر.

سقوط اللاعب بالملعب 

وفوجئ المتابعون لمباراة فريقي فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري العام المصري بسقوط أحمد رفعت لاعب فيوتشر في الدقيقة 91 من المباراة، وبدون أي التحام وفقدانه النطق تماما.

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على الفور، هرع اللاعبون والطواقم الطبية إلى اللاعب لمعرفة سبب سقوطه المفاجئ، فيما طالبت الجماهير المتابعة للقاء بإنهاء المباراة فورا وسرعة نقل اللاعب إلى المستشفى.

وانتقل لاعبو الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر إلى المستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب أحمد رفعت.

بيان نادي فيوتشر

من جانبه أصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا رسمياً يكشف من خلاله التطورات الأخيرة لـ حالة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق.

قلبه توقف ساعة ونصف".. الطبيب المعالج للاعب المصري أحمد رفعت يكشف آخر تطورات حالته الصحية (فيديو) - RT Arabic
أحمد رفعت

وقال النادي في بيانه: "يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولين وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام".

وتابع البيان: "عاني اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة".

وأكد البيان أن إدارة النادي تتابع الموقف لحظة بلحظة من المستشفى وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لـ أحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت.

يذكر أن اللاعب أحمد رفعت من مواليد 20 يونيو 1993 ويلعب مع نادي فيوتشر و‌منتخب مصر في مركز الجناح وسبق وأن لعب بصفوف أندية إنبي والزمالك والمصري.

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