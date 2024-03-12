الشرقية .. مصرع طـ.ـفل صدمه موتوسيكل بمدخل منيا القمح

لقي طفل مصرعه إثر وقوع حادث إصطدام موتوسيكل بطفل بمدخل منيا القمح طريق الزقازيق وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح يفيد إستقبال "طفل 10 سنوات مقيم منيا القمح "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر إصطدام موتوسيكل بطفل بمدخل منيا القمح طريق الزقازيق وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.