أخبار التكنولوجيا|أسهم فيسبوك تتلقى ضربة قوية بعد وصف ترامب لها بـ “ العدو”.. مارك زوكربيرج يجدد انتقاده لـ أبل ونظارتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



في الملحمة المستمرة بين عمالقة التكنولوجيا شركتي ميتا وأبل، استهدف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج مرة أخرى أحد منتجات شركة أبل المنافسة، وهي نظارة Vision Pro للواقع الافتراضي.



كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عرض على الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك شراء منصة التواصل الاجتماعي Truth Social والتي أنشأها ترامب في أعقاب أحداث مبنى الكابيتول بعد حظر معظم المنصات حسابه.

أقامت شركة ميتا دعوى قضائية ضد أحد مسئوليها الكبار والذي شغل منصب نائب رئيس الشركة السابق، حيث تتهمه ميتا بسرقة مستندات سرية عند مغادرته الشركة.

قررت شركة جوجل وضع قيود على روبوت الدردشة الخاص بها من الإجابة على أي أسئلة متعلقة بالانتخابات في أي دولة من دول العالم، وذلك منعًا للتضليل السياسي الذي يمكن للأداة أن تقوم به.

تلقت أسهم شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك ضربة قوية بعد انتقاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لـ فيسبوك واصفًا إياها بـ “ العدو”.



أثار موقع ""Marlware Fox " الجدل وذلك بتقرير له عن مجموعة تطبيقات تعد هي الأسوء على الإطلاق ولايجب تحميلها على هاتف أندرويد



كشفت تقارير أن شركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، تروج لنفسها كمنافس لشركة OpenAI، حيث تعمل الشركة على إنتاج أداة للذكاء الاصطناعي مشابهة لـ Sora التي كشفت عنها OpenAI الأمريكية منذ أسابيع.

أثارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجدل وذلك بعد أن أعلن الرئيس السابق لشركة "Activision Blizzard"، بوبي كوتيك أنه يفكر في القيام بشراء تطبيق تيك توك، وذلك مع احتمالية القيام بحظر التطبيق في الولايات المتحدة.