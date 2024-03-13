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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|أسهم فيسبوك تتلقى ضربة قوية بعد وصف ترامب لها بـ “ العدو”.. مارك زوكربيرج يجدد انتقاده لـ أبل ونظارتها

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

مارك زوكربيرج يجدد انتقاده لـ أبل ونظارتها للواقع الافتراضي 

 

في الملحمة المستمرة بين عمالقة التكنولوجيا شركتي ميتا وأبل، استهدف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج مرة أخرى أحد منتجات شركة أبل المنافسة، وهي نظارة Vision Pro للواقع الافتراضي.

 

تقارير: ترامب اقترح على إيلون ماسك شراء منصته Truth Social


كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عرض على الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك شراء منصة التواصل الاجتماعي Truth Social والتي أنشأها ترامب في أعقاب أحداث مبنى الكابيتول بعد حظر معظم المنصات حسابه.

 

ميتا تتهم مسئولا سابقا لديها بسرقة مستندات سرية 

 

أقامت شركة ميتا دعوى قضائية ضد أحد مسئوليها الكبار والذي شغل منصب نائب رئيس الشركة السابق، حيث تتهمه ميتا بسرقة مستندات سرية عند مغادرته الشركة.

 

لمنع التأثير على أي انتخابات.. جوجل تقيد روبوت الدردشة Gemini 

 

قررت شركة جوجل وضع قيود على روبوت الدردشة الخاص بها من الإجابة على أي أسئلة متعلقة بالانتخابات في أي دولة من دول العالم، وذلك منعًا للتضليل السياسي الذي يمكن للأداة أن تقوم به.

 

أسهم فيسبوك تتلقى ضربة قوية بعد وصف ترامب لها بـ “ العدو” 

 

تلقت أسهم شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك ضربة قوية بعد انتقاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لـ فيسبوك واصفًا إياها بـ “ العدو”.

 

تحذير لمستخدمي أندرويد.. 21 تطبيقا كارثيا احذفها من هاتفك فورا


أثار موقع  ""Marlware Fox  " الجدل وذلك بتقرير له عن مجموعة تطبيقات تعد هي الأسوء على الإطلاق ولايجب تحميلها على هاتف أندرويد

 

الصين تعمل على مشروع ينافس أداة Sora من شركة OpenAI


كشفت تقارير أن شركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، تروج لنفسها كمنافس لشركة OpenAI، حيث تعمل الشركة على إنتاج أداة للذكاء الاصطناعي مشابهة لـ Sora التي كشفت عنها OpenAI الأمريكية منذ أسابيع.  

 

ملياردير أمريكي يعلن نيته التقدم بعرض لشراء "تيك توك".. ما القصة؟ 

 

أثارت صحيفة  "وول ستريت جورنال" الجدل وذلك بعد أن أعلن الرئيس السابق لشركة "Activision Blizzard"، بوبي كوتيك أنه يفكر في القيام بشراء تطبيق تيك توك، وذلك مع احتمالية القيام بحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

 

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