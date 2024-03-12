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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسهم فيسبوك تتلقى ضربة قوية بعد وصف ترامب لها بـ “ العدو”

أسهم فيسبوك تتلقى
أسهم فيسبوك تتلقى ضربة قوية بسبب ترامب

تلقت أسهم شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك ضربة قوية بعد انتقاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لـ فيسبوك واصفًا إياها بـ “ العدو”. 

 

وفي تصريح له مع شبكة CNBC قال ترامب إنه يخشى من أن حظر تطبيق تيك توك لن يؤدي إلا إلى تمكين فيسبوك، الذي وصفه بأنه “عدو الشعب”.

 

 وهاجم ترامب في منشور له على منصة Truth Social منصة فيسبوك قائلًا  "لا أريد أن يكون أداء فيسبوك، الذي غش في الانتخابات الأخيرة، أفضل"، دون تقديم أي دليل. "إنهم عدو حقيقي للشعب."

 

وانخفضت أسهم الشركة بنحو 5٪ بعد أن أثار دونالد ترامب مخاوف من أنه سيتم تمكين ميتا إذا تم حظر تطبيق الفيديو الصيني، تيك توك في الولايات المتحدة.

 

وتأتي الخسارة التي منيت بها ميتا بعد أشهر من ارتفاع أسهم الشركة إلى مستوى قياسي بعد أن سجلت أكبر أرباح لها على الإطلاق. 

 

وأدت الخسائر التي تسبب فيها وصف ترامب إلى تآكل صافي ثروة زوكربيرج، باعتباره رابع أغنى شخص في العالم بعد أن خسر حوالي 7.7 مليار دولار اليوم، وفقًا للتقديرات، بعدما كان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، يعتبر العام الحالي لـ ميتا بأنه عام الكفاءة. 

 

 

 

 

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