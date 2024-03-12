محمد سامي: هكون مخرج ومؤلف مسلسل عمرو سعد 2025

أعلن محمد سامي أنه مخرج ومؤلف لمسلسل بطولة الفنان عمرو سعد لموسم رمضان 2025.



وقال محمد سامي، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “عمرو سعد ممثل كبير جدًا وموهوب جدًا ولكن كل ماجي اشتغل معاه متحصلش، والحظ بيبقى ضدنا مش عارف ليه”.

وأضاف محمد سامي ، خلال البرنامج: "كتبت من المسلسل لحد دلوقتي حوالي خمس حلقات ومش هقدر اقول اسمه احترامًا للمنتج صادق الصباح".



برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.