محمد سامي: وفاة أختي أثرت فيا وبسببها بخاف من الموت والمرض

علق المخرج محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: " معنديش شهوة جمع المال وبشوف وهو تقييم للفنان لاني من اسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات اهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".

وقال سامي خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار:”مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ يعني ايه اجيب شيخ يقرأ لي وامي موجوده بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والالوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت اقوله مشيها، وممكن وانا بعمل مشهد بطلب من ربنا انه يبقى تريند”.



وأضاف سامي قائلًا: "عندي شراهه للنجاح، نفسي أموت ناجح ومش منسي، وبخاف من الموت جدًا ومن المرض، لأن عندي أختي ماتت سنة 2005 كان عندها سرطان وبعد ما خفت منه مرضت تاني وماتت، هي كانت صيدلانية وموهوبة جدًا في الكتابة والشعر، لو موجودة كنا هنبقى كومبو هي تكتب وانا اخرج لانها محضرتش وانا مخرج، كانت مثقفة أوي وموهوبة أوي".



واستطرد قائلًأ: "اختي كانت بتتعالج برا في أمريكا من السرطان، وكان الدكتور يهودي، قال لابويا مطلوب مبلغ ضخم ووالدي وافق, والدكتور قاله أنا بصراحة بقولك رقم كبير عشان ترفض، وجربوا معاها كل حاجة حتى الحاجات الدينية زي بول الإبل في مرسى مطروح، لما راحت هناك رفضت التجربة ورجعت من مطروح ميتة في العربية".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.