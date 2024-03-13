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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال استقباله وزيرة خارجية كندا

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لغزة

خلال استقبال الرئيس
خلال استقبال الرئيس الفلسطيني وزيرة خارجية كندا

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل قطاع غزة، وزيادتها، لتتمكن مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال استقباله الليلة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، حيث أطلعها على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.
وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأنه لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله.
وأكد أبو مازن وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها واعتداءاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خاصة فرض القيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، وجرائم المستوطنين الإرهابيين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. 
وأكد أن الأمن والسلام يتحققان بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.
وأشاد أبو مازن بمواقف كندا الملتزمة بالتوصل لحل سياسي مبني على حل الدولتين المستند للقانون الدولي، والتزام كندا بعدم شرعية الاستيطان وإدانة جرائم المستوطنين المتطرفين، كما أشاد بمواقف كندا الداعمة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، وشكر وزيرة خارجية كندا على قرار بلادها بإعادة تمويل وكالة "الأونروا"، الذي يعكس حرص كندا على أهمية وجود "الأونروا" وما تقدمه من خدمات مهمة للاجئين الفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف.

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