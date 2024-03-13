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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن عن حزمة من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة أعلنت عن حزمة من الأسلحة والمعدات في إطار عمليات الدعم المقررة لشعب أوكرانيا.

وأضاف بلينكن عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الولايات المتحدة ستواصل حث الكونجرس على تعزيز مصالح أمنها القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة سترسل ما يصل إلى 300 مليون دولار من صواريخ ATACMS التكتيكية وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى أنه من المنتظر أن يعلن البيت الأبيض، عن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن حزمة المساعدة العسكرية الجديدة ستشمل أيضًا قذائف إضافية لمدافع الهاوتزر عيار 155 ملم وقذائف GMLRS.

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