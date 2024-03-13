الدوري المغربي: اتحاد طنجة يفوز على الوداد بهدفين نظيفين

فاز فريق اتحاد طنجة لكرة القدم على مضيفه الوداد بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21، والتي جرت بينهما الليلة على ملعب البشير بمدينة المحمدية، في إطار مباريات البطولة الاحترافية لكرة القدم.

سجّل هدفي فريق اتحاد طنجة، كل من كاني ماديكي في الدقيقة 11، وإسماعيل خافي في الدقيقة 13.

بهذه النتيجة رفع فريق اتحاد طنجة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد فريق الوداد عند 33 نقطة في المركز الخامس.

