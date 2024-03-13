عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج محمد سامي: ليس لدي شهوة جمع المال ونشأت في أسرة غنية

محمد سامي
محمد سامي

استضافت الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج أسرار، المذاع عبر قناة النهار، المخرج محمد سامي، والذي تحدث عن حياته الشخصية، قائلا :"نشأت في أسرة غنية وميتسرة ماديا".

وتابع محمد سامي، في حواره، أن ليس لدي شهوة جمع المال، ونشأت في أسرة غنية، متابعا أن أكبر شهوة عندي هي شراء الحيوانات، مبقدرش أقاوم شراء الحيونات، عندي حيونات كتير، فوق الألف حيوان، وكمان مبقدرش أقاوم الحلويات ومشاهدة الأفلام.

وفي السياق نفسه أشار المخرج محمد سامي، إلى أن المخرج هو المايسترو في العمل الفني، ولكن الأمر يختلف بحسب هوية كل من نجم العمل الفني والمخرج.

واكمل المخرج محمد سامي، انه ماعنديش شهوة جمع المال، أهلي أمنوا مستقبلي من بدري، ومعنديش أي مشاكل مادية، وإن كنت بحب الفلوس زي كل الناس.

 

محمد سامى الإعلامية أميرة بدر المخرج محمد سامي أميرة بدر مشاهدة الأفلام قناة النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد

ناقد رياضي يفتح النار على الزمالك : مفيش إحساس عند اللاعبين والإدارة

موضوعات متعلقة

بحترمها عشان سنها.. محمد سامي يوجه ردا ناريا لاتـهامات عفاف شعيب

ترشيحاتنا

طبيب: الرياضي يحتاج شرب كميات من المياه قبل المباريات.. ورمضان وضع خاص

المخرج محمد سامي: ليس لدي شهوة جمع المال ونشأت في أسرة غنية

عقوبة المتلاعبين في أسعار الذهب بالأسواق

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

دعاء اليوم الثالث من رمضان .. تضرع إلى ربك يلبي حاجتك

عودة للمواجهة .. بايدن وترامب ينتزعان ترشيحات حزبيهما في الانتخابات التمهيدية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

بملابس لافتة.. منى زكي تبهر المتابعين عبر إنستجرام بجلسة تصوير جديدة|شاهد

بسعر لا يصدق .. موتورولا تكشف عن هواتف Moto G

بـ 70 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارة في مصر | إلحق اشتريها

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ