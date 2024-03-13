المخرج محمد سامي: ليس لدي شهوة جمع المال ونشأت في أسرة غنية

استضافت الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج أسرار، المذاع عبر قناة النهار، المخرج محمد سامي، والذي تحدث عن حياته الشخصية، قائلا :"نشأت في أسرة غنية وميتسرة ماديا".

وتابع محمد سامي، في حواره، أن ليس لدي شهوة جمع المال، ونشأت في أسرة غنية، متابعا أن أكبر شهوة عندي هي شراء الحيوانات، مبقدرش أقاوم شراء الحيونات، عندي حيونات كتير، فوق الألف حيوان، وكمان مبقدرش أقاوم الحلويات ومشاهدة الأفلام.

وفي السياق نفسه أشار المخرج محمد سامي، إلى أن المخرج هو المايسترو في العمل الفني، ولكن الأمر يختلف بحسب هوية كل من نجم العمل الفني والمخرج.

واكمل المخرج محمد سامي، انه ماعنديش شهوة جمع المال، أهلي أمنوا مستقبلي من بدري، ومعنديش أي مشاكل مادية، وإن كنت بحب الفلوس زي كل الناس.



