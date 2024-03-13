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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حلويات صوابع جيجي .. أحدث تريندات رمضان 2024

صدى البلد

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية أكلة اسمها الطسطوسة وهى إحدى الحلويات الشرقية الجديدة التى ابتكرها محل شهير.

تعد الطسطوسة أحدث ترندات رمضان 2024 وهى عبارة عن ميكس من الحلويات الشرقية والغربية.

والطسطوسة عبارة عن طبق كبير يتكون من عدة طبقاتوهى الكريم بورليه ثم كيكة بالزبدة ومسقية شربات وزبدة وعليها طبقة من الكريمة والقشطة ولم تنتهى الطسطوسة إلى هنا بل يوضع عليها طبقة كنافة محمصة  بالسمنة البلدي وكيندر بوينو أصلي ونوتيلا بندق أو كريمة لوتس .

 

ويمكن تغيير الطبقة العلوية من الطسطوسة بأى شئ غير النوتيلا أو الكريمة أو إضافته عليهما وأشهر الإضافات المانجو ويبدأ سعر الطسوسة من 200 جنيه مصري.

وتعد الطسطوسة ليست أولى الأفكار الجديدة التى تظهر فى رمضان ففي السنوات الأخيرة ظهرت فى كل عام ابتكارات جديدة لمختلف الحلويات الشرقية أشهرها الكنافة الريد فيلفت والقشطوطة والكنافة الغرقانة والكنافة الشرقانة والمتدلعة


صوابع جيجي

من أبرز افتكاسات حلويات رمضان 2024 هي صوابع جيجي وهي البديل الجديد لصوابع زينب، ولكن سخر منها المتابعين بطريقة كبيرة.

كنافة بالفراولة

تداول رواد السوشيال ميديا صور لطبق كنافة بالفراولة وعلق « بدأنا نلعب في الثوابت، طول عمرنا بناكلها بالمانجه ايه اللي جاب الفراولة للكنافة

 


طاقية السلطان

كما تصدرت حلوى طاقية السلطان الترند خلال الفترة الماضية لذلك أصبحت تتصدر قائمة الحلويات الشهيرة في رمضان

 

قطايف بان كيك

كما تغيرت شكل القطايف التقليدية إلى شكل اخر يشبه البان كيك ويمكن تقديمها بصوص الشوكولاته او الفستق أو اللوتس.
رصدت عدسة صدي البلد تقرير مع الناس عن اختراعات رمضان و قالوا إنهم يحبون تجربة الاشياء الجديدة 

 

 

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