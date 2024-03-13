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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 7.4 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم حزمة مساعدات لمصر

علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو.

ووفقًا للصحيفة، يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر بهدف دعم اقتصادها، وسط مخاوف من تفاقم الصراعات في غزة والسودان.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.

والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا لدعم اقتصاد الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.

ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر، إذ تشتمل الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو وذلك في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.

ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.

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