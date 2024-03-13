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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والإسكندرية وأسوان ومحافظات مصر

صدى البلد

أصبح أذان المغرب محل بحث الكثير من الصائمين في ثالث أيام رمضان اليوم، الأربعاء 13 مارس، على محرك البحث العالمي “جوجل”، وقد ازداد البحث عن أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة ثالث أيام رمضان وعدد ساعات الصوم، ومع كل يوم فى رمضان يبحث الكثير عن موعد اذان المغرب، لذا ينشر موقع صدى البلد موعد أذان المغرب اليوم فى القاهرة والاسكندرية واسوان وباقي المحافظات.

أذان المغرب اليوم  

ويأتي أذان المغرب فى تمام الساعة ٦:٠٢ م

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موعد اذان المغرب اليوم 

موعد اذان المغرب فى القاهرة ٦:٠٢ م

موعد اذان المغرب فى الاسكندرية ٦:٠٧ م

موعد اذان المغرب فى اسوان ٥:٥٧ م

موعد اذان المغرب فى مرسى مطروح ٦:١٨ م

موعد اذان المغرب فى كفر الشيخ ٦:٠٣ م

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موعد اذان المغرب فى البحر الأحمر ٥:٥٢ م

موعد اذان المغرب فى قنا  ٥:٥٧ م

موعد اذان المغرب فى اسوان ٥:٥٧ م

موعد اذان المغرب فى الاسماعيلية ٥:٥٨ م

موعد اذان المغرب فى بني سويف ٦:٠٣ م

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