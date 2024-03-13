عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملايين العبوات في عام واحد.. 700 ألف مدمن على أمر غريب بالنرويج

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بـ عنوان: “في عام واحد بيع 9 ملايين عبوة.. 700 ألف مدمن على أمر غريب في النرويج”.

وأوضح التقرير أن هناك أكثر من 700 ألف مدمن في النرويج ليس على المخدرات وإنما على شيء غريب لا يخطر على البال، حيث كشفت بيانات المعهد النرويجي للصحة العامة أن ذلك العدد المرتفع من السكان مدمنون على بخاخات الأنف.

txt

وسيلة نقل جديدة تهدد عرش التوك توك.. برلماني يكشف مفاجأة للمواطنين

txt

استقرار عيار 21| أسعار الذهب الآن في مصر.. تعرف عليها

تعطي راحة فورية 

وهي بخاخات شائعة لا تحتاج لوصفة طبية لعلاج احتقان الأنف، حيث وصل إجمالي عدد العبوات المبيعة منها في عام 2022 وحده إلى نحو 9 ملايين عبوة، والمواد المستخدمة فيها تقوم بمهاجمة الأغشية المخاطية في الأنف، ما يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم وتقلص أنسجة الأنف وتخفيف الاحتقان.

وتعطي هذه البخاخات راحة فورية في حالات الاحتقان التي ترتبط بنزلات البرد، ولكن المشكلة تكمن في عودة الأعراض بعد بضع ساعات عندما يصل الدم مجددًا لأغشية الأنف، وبالتالي يعود الاحتقان، ولهذا السبب يحذر الأطباء من الاستخدام المطول لهذه البخاخات.

وإذا تم استخدام البخاخ يوميًا لمدة 10 أيام متتالية سيحدث التهاب في الغشاء المخاطي للأنف وسيصبح المستخدم مدمنًا.

النرويج العربية احتقان الأنف بخاخات الأنف الاحتقان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

الخارجية تتابع حادث مقـ.تل ثلاثة رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة القبطية بجنوب أفريقيا

آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ورقي بنظام الاختيار المتعدد.. مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

عايزة أفرح صحابي.. حكاية أول قبطية تعمل بمهنة المسحراتي|شاهد

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي العام المقبل.. شاهد

الكويت وأمريكا الجنوبية.. أكثر الدول اهتماما بتعلم اللغة الهيروغليفية|تفاصيل

وسيلة نقل جديدة تهدد عرش التوك توك.. برلماني يكشف مفاجأة للمواطنين

استقرار عيار 21| أسعار الذهب الآن في مصر.. تعرف عليها

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

ترشيحاتنا

منذ 2015.. وزير الري: إزالة 82043 حالة تعد على مجرى نهر النيل

وزير الخارجية الإيراني يشن هجوما عنيفا على مجلس الأمن بشأن غزة

عقوبة بيع الخمور خلال شهر رمضان وفقا للقانون

الشرطة الإسبانية تضبط 6 متهمين بالسطو على منازل لاعبي كرة قدم أثرياء

جنوب أفريقيا تتعهد باعتقال مواطنيها المشاركين في القـ.تال مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

تنبيه للصائمين| ماذا يحدث بطقس أول أسبوع برمضان.. وحقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

فيديو

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ