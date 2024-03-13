ملايين العبوات في عام واحد.. 700 ألف مدمن على أمر غريب بالنرويج

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بـ عنوان: “في عام واحد بيع 9 ملايين عبوة.. 700 ألف مدمن على أمر غريب في النرويج”.

وأوضح التقرير أن هناك أكثر من 700 ألف مدمن في النرويج ليس على المخدرات وإنما على شيء غريب لا يخطر على البال، حيث كشفت بيانات المعهد النرويجي للصحة العامة أن ذلك العدد المرتفع من السكان مدمنون على بخاخات الأنف.

تعطي راحة فورية

وهي بخاخات شائعة لا تحتاج لوصفة طبية لعلاج احتقان الأنف، حيث وصل إجمالي عدد العبوات المبيعة منها في عام 2022 وحده إلى نحو 9 ملايين عبوة، والمواد المستخدمة فيها تقوم بمهاجمة الأغشية المخاطية في الأنف، ما يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم وتقلص أنسجة الأنف وتخفيف الاحتقان.

وتعطي هذه البخاخات راحة فورية في حالات الاحتقان التي ترتبط بنزلات البرد، ولكن المشكلة تكمن في عودة الأعراض بعد بضع ساعات عندما يصل الدم مجددًا لأغشية الأنف، وبالتالي يعود الاحتقان، ولهذا السبب يحذر الأطباء من الاستخدام المطول لهذه البخاخات.

وإذا تم استخدام البخاخ يوميًا لمدة 10 أيام متتالية سيحدث التهاب في الغشاء المخاطي للأنف وسيصبح المستخدم مدمنًا.