الصحة تكشف طريقة سهلة للتخلص من الوزن والدهون الزائدة في الجسم

كشفت الدكتورة فردوس سليمان استشاري طب الاطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، التابع لوزارة الصحة عن الطريقة الصحيحة والسهلة لحرق الدهون في الجسم.

وقالت استشاري التغذية ، انه يتوجب أن نحصل علي كميات مناسبة من كافة العناصر الغذائية مع الحذر من النزول الكبير في الوزن مرة واحدة لما يسببه من أضرار صحية موضحة أن النزول التدريجي هو الحل الامثل والصحي لفقدان الوزن.

واوضحت الدكتورة فردوس سليمان ، أن ممارسة الرياضة ولا سيما رياضة المشي من أهم العوامل التي تساعد علي حرق الدهون الزائدة في الجسم وبالتالي فقدان الوزن ، مع الابتعاد عن التدخين نهائيا .