مطارا مسقط الدولي وصلالة يتربعان على قمة الأفضل بالشرق الأوسط

حاز مطار مسقط الدولي على جائزة أفضل مطارات منطقة الشرق الأوسط في تجربة العملاء لعام 2023م، في فئة 15 – 20 مليون مسافر، كما حاز مطار صلالة على جائزة أفضل مطار في منطقة الشرق الأوسط في تجربة العملاء لعام 2023 في فئة مليوني مسافر، التي أعلن عنها مجلس المطارات العالمي بالشراكة مع شركة أماديوس الرائدة في مجال تكنولوجيا السفر.

وفي الجوانب التفصيلية، حاز مطار صلالة أيضًا على جائزة أفضل موظفي المطارات تفانيًا في الشرق الأوسط في جميع الفئات، وجائزة أكثر المطارات سلاسة في الإجراءات في الشرق الأوسط لجميع الفئات، وجائزة أفضل المطارات الممتعة في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل المطارات في مستوى النظافة، لجميع الفئات، في الشرق الأوسط.

وجاء حصول مطار صلالة على هذا العدد من الجوائز إلى جوار مطار مسقط الدولي - في برنامج يعد من أكثر برامج قياس الأداء موثوقية عالميًّا وأحد أهم البرامج التي ينفذها المجلس العالمي للمطارات وتعتمد على قياس تجربة عملاء المطار بشكل مباشر في يوم السفر ذاته - ترجمة لمساعي مطارات عُمان للتكامل مع الجهود الكبيرة التي تدفع بها حكومة سلطنة عُمان بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق لقطاع النقل الجوي الذي يعد أحد مستهدفات رؤية عُمان 2040، وفي ظل الدعم اللامحدود الذي قدم خلال السنوات الماضية في تعزيز البنية الأساسية للنقل الجوي من وإلى سلطنة عُمان، في ظل موقعها الاستراتيجي بين دول العالم.

ويأتي حصول مطار مسقط الدولي ومطار صلالة على هذا الإنجاز العالمي، بعد تقييم يقوم به المسافرون لأفضل المطارات من حيث تجربة العملاء ضمن جوائز جودة خدمة المطارات الشهيرة (ASQ)، ويبرز البرنامج هذا العام لعدد المطارات المشاركة فيه والتي تتجاوز 400 مطار على مستوى العالم كونه يتميز بالتزامه الثابت بمنهجية صارمة وعلمية ترتكز على الأبحاث المباشرة التي أجريت من خلال استطلاعات الرأي التي تدار مباشرة للمسافرين في المطار، مما يلتقط مستويات رضاهم في يوم السفر نفسه.

وتغطي استطلاعات (ASQ) أكثر من 30 مؤشر أداء عبر العناصر الرئيسة لتجربة المطار للراكب، مما يعطي الصورة الأكثر اكتمالًا لرحلة تجربة الركاب. وتشتهر هذه المنهجية المميزة بمتانتها، مما يتيح استنتاجًا إحصائيًّا ذا مغزى ويوفر رؤى لا مثيل لها في تجربة الركاب.

وأوضح سعود بن ناصر الحبيشي رئيس العمليات التشغيلية بالتكليف في "مطارات عُمان" أن هذا التتويج يشكل إضافة للجهود التي تقوم بها "مطارات عُمان" في تعزيز تجربة السفر عبر مطاراتها وفق استراتيجية واضحة شعارها "رضا العملاء هدف أساسي".

وأضاف أن "مطارات عُمان" عملت منذ انتقال العمليات في مطار مسقط الدولي بمبناه الجديد في 2018 على استثمار هذا الصرح وترسيخه كأهم المطارات في فئته إقليميًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن المطار أصبح ضيفًا دائمًا في قوائم أفضل المطارات في الشرق الأوسط والعالم، وفي مطار صلالة ومنذ انتقال العمليات التشغيلية فيه في 2015 عملنا على محاكاة ما يتم تقديمه في مطار مسقط الدولي من حيث أفضل الخدمات المقدمة للمسافرين في أروقة المطار أو من خلال سهولة العمليات وتناغمها مستثمرين المعرفة الواسعة والاطلاع الذي يتمتع به المنتسبون للمطارات من كافة الجهات ليعيش معنا المسافر تجربة سفر مريحة من خلال توفير كل متطلبات السفر وفي مقدمتها سرعة إنهاء إجراءات الرحلة، وهو مفتاح الضمان لسعادة المسافرين قبل المغادرة من أرض المطار.

من جانبه أعرب المهندس زكريا بن يعقوب الحراصي نائب الرئيس لـ "مطار صلالة": عن سعادته لوصول المطار إلى هذه المرتبة بين مطارات الشرق الأوسط، رغم أن المطار افتتح منذ سنوات قريبة، لكن بتعاون الشركاء استطاع الوصول إلى مراتب عالية في جودة الخدمة للمسافرين خاصة من حيث توفير تجربة سفر سريعة وآمنة.

وأشار إلى أن "مطار صلالة" يواكب الجهود التي تقوم بها "مطارات عُمان" بغية الوصول إلى أرقى الخدمات للعملاء في مطاراتنا العُمانية، مؤكدًا أن هذا لا يأتي من فراغ خاصة في ظل النمو الكبير الذي تشهده "مطارات عُمان" من حيث أعداد المسافرين والزوار إلى سلطنة عُمان عمومًا، ومحافظة ظفار خصوصًا سواء في موسم خريف ظفار أو موسم الشتاء، حيث انتعاش حركة السفر المباشر من عدد من الدول الأوروبية عبر رحلات طيران "تشارتر".

يذكر أن التقييم شمل فئات المغادرين لأفضل المطارات بحسب الحجم والمنطقة، إضافة إلى الموظفين الأكثر تفانيًا، وأكثر المطارات سلاسة في الإجراءات، والمطار الأكثر متعة، وأنظف مطار، بالنسبة للقادمين، وفازت 9 مطارات في جميع المناطق بجوائز (ASQ) في جميع فئات المغادرة الخمس.