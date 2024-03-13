توافر السلع في معرض أهلا رمضان بالمنوفية.. والمحافظ: ضخ كميات إضافية من السكر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض " أهلاً رمضان " بشارع كمال النجار بمدينة الشهداء ، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تزامناً مع شهر رمضان المبارك ، وذلك لمتابعة سير العمل بالمعرض والوقوف على مدى توافر جميع السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة حفاظاً على حقوق المواطنين .



تفقد المحافظ أجنحة المعرض ومنفذ بيع اللحوم والاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والاطمئنان من المواطنين بالالتزام بالأسعار مقارنة بمثيلاتها بالأسواق ، ويضم المعرض منتجات ( سكر ، أرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، لحوم ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات ) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة.

وشدد بالمتابعة المستمرة للحالة العامة لكافة المعارض بنطاق المحافظة والإلتزام بالأسعار المعلنة وضخ المزيد من الكميات الإضافية من السكر لتلبية احتياجات المواطنين ، مطمئناً جموع المواطنين على توافر كافة السلع بأنواعها المختلفة ومستمرون في ضخ كميات إضافية من السكر بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي ، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .