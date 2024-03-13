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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم المنوفية بـ35 مليون جنيه اعتمادات إضافية ضمن مبادرة حافز تميز الأداء

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى  اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

  رافق المحافظ في جولته  محمد موسى نائب المحافظ ،  طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية.

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استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال صب الأرضيات والعزل بموقع  مستشفى الشهداء الجديدة والمقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 وبتكلفة إجمالية " مليار و300 مليون جنيه " ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ، تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي من أحد مهندسي الموقع عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها وآلية تنظيم العمل ، موضحاً أنه تم الإنتهاء من صب الخرسانة العادية للمبني الرئيسي بالكامل وذلك ضمن الأعمال التمهيدية للموقع وجاري إستكمال باقي الأعمال الإنشائية ، ووجه المحافظ بتذليل جميع العقبات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع ، مؤكداً أننا مستمرون في دعم المنظومة الصحية لخدمة المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى ، هذا ومن المقرر أن تضم المستشفي 5 غرف عمليات و 31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و 24 بحضانات الأطفال و 41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير ، فضلا عن توفير 450 فرصة عمل جادة .
كما تفقد المحافظ أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع كفر الشيخ منصور  ومتفرعاته بطول 700 م وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه ، تنفيذ مديرية الطرق ، وذلك ضمن تطوير ورفع كفاءة 7 شوارع بالخطة الإستثمارية لمركز ومدينة  الشهداء ، وأضاف المحافظ أنه تم دعم محافظة المنوفية باعتمادات مالية إضافية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بقيمة 35 مليون جنيه ضمن مبادرة حافز تميز الأداء و سيتم توزيعها علي مراكز منوف وقويسنا لضخها في مشروعات البنية التحتية وذلك ضمن برامج التنمية المحلية بمراكز ومدن المحافظة بما يحقق التنمية المستدامة ، موجهاً مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من طرح جميع الأعمال لنهوها في التوقيتات الزمنية المقررة وضرورة العمل بالتوازي بجميع المشروعات الجاري تنفيذها لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز ، مؤكداً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية على أرض المحافظة .
فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف طريق 88 دنشواي – الشهداء بطول 1.5 كم  ( القطاع الأخير ) من  إجمالي أطوال 17 كم  تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،  حيث تم الإنتهاء من رصف قطاعين بالطريق على  مدار مرحلتين ، المرحلة الأولى بداية من قرية الكوم الأخضر حتى مدينة الشهداء بطول 10كم ، والمرحلة الثانية بداية من الشهداء وحتى قرية دناصور بطول 5.800كم ، ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام  بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة وتسريع وتيرة العمل  كونه طريق يخدم العديد من القرى ويربط بين مراكز  الشهداء وتلا وشبين الكوم .
هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته  بتفقد معرض أهلاً رمضان  بشارع كمال النجار ، والتشغيل التجريبي للوحدة الصحية بكفر عشما.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الهيئة العامة للطرق والكباري الخطة الاستثمارية المنوفية مشروعات الخطة الإستثمارية وزارة التخطيط

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