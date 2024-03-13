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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بخارجية النواب: مشاركة مصر في إسقاط المساعدات على غزة امتداد لجهودها

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن استمرار جهود الدولة المصرية فى تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة فى شهر رمضان الكريم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، امتدادا لدورها التاريخي والريادي في دعم الأشقاء في محنتهم.

وأشارت "حارص" في تصريحات لها اليوم: إلى أن  مواصلة طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولى أعمال الأسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصفة يومية على شمال قطاع غزة ، والذي يأتي استمرارا مع تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، يؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية حتى يحصل الأشقاء على حقوقهم المشروعة.

وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الحرب على المدنيين بغزة، موضحة أن اسرائيل انتهكت كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضحت أن مصر استطاعت حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية ونصرتها، مشددة على ضرورة الوصول لحل عادل بحل الدولتين والعودة لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

النواب إيلاريا سمير حارص النائبة إيلاريا سمير حارص السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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