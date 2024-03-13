وكيل رياضة القليوبية يتابع عملية إحلال وتجديد الملعب الخماسي بصنافير.. صور

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عملية الاحلال والتجديد للملعب الخماسي بمركز شباب صنافير التابع لإدارة شباب قليوب تنفيذ وزارة الشباب والرياضة طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وعلى هامش زيارته للمركز تابع الصبروط إجراءات تنفيذ حمام سباحة نصف اوليمبي بنظام حق الانتفاع bot بتكلفة انشائية تبلغ 6,500,00 جنية ، وقيمة إيجارية شهرية تصل إلى 8,300 جنية لمدة 10 سنوات بنسبة تنفيذ بلغت 50 % ، كما تابع تنفيذ انشاء ملعب سباعي بنظام حق الانتفاع بقيمة انشائية تبلغ 4,300,000 جنيه، وقيمة إيجارية شهرية تصل إلى 7,300 جنية لمدة 6 سنوات بنسبة تنفيذ بلغت 100 % ويتم استغلاله خلال شهر رمضان.



وأشار الصبروط إلى تقدم محافظة القليوبية في مجال الطرح الاستثماري حيث وصلت عدد مشروعات الطرح الاستثماري بالقليوبية إلى 126 مشروعا، منها 14 مشروعا بالأندية الرياضية و 112 مشروعا بمراكز الشباب تتنوع بين حمامات السباحة وملاهي الأطفال وصالات الأنشطة وقاعات الأفراح والمحلات وغيرها من المشروعات التي تساهم في تطوير البنية التحتية والإنشائية بمراكز الشباب واستغلال المساحات غير المستغلة بها.

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