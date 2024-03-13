عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ربح وفير للفلاح.. برلماني يعدد فوائد زيادة سعر توريد القمح لـ 2000 جنيه للأردب

الفلاح
الفلاح

أشاد النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف، قائلا:" قرار يشجع المزارعين على توريد محصول القمح للحكومة".

 

 مزايا بالجملة لزيادة سعر توريد القمح لـ 2000 جنيه للأردب

وأكد “الجبلاوي” لـ"صدى البلد"، قرار مجلس الوزراء اليوم بتحديد سعر توريد القمح ليكون سعر التوريد 2000 جنيه يؤكد أن الدولة المصرية تدعم الفلاح والمزارع وتشجعهم علي  زراعة القمح، ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمثل تعويضا لمزارعي القمح فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن إقرار الزيادة، يؤكد إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطنى في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسى.

وأضاف أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، لكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

إنسانة كذابة وندلة .. طليق بوسي يفتح النار عليها بسبب هذه الجملة

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

المكرّمات من انتصار السيسي لـ صدى البلد: نثني على الجهود المخلصة من أجل الوطن

موضوعات متعلقة

حظر حيازة الحيوانات الخطرة بأمر القانون| تفاصيل

شروط الترخيص لمكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية .. تعرف عليها

طريقة معرفة شروط التراخيص الصادرة عن مركز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون

المخلة بالآداب العامة الأبرز.. 8 رموز وشعارات يحظر القانون تسجيلها كعلامة تجارية

الرشوة أبرزها.. أفعال يعتبرها القانون منافسة غير مشروعة وفقا لقانون الملكية الفكرية

مزايا بالجملة للعمالة غير المنتظمة بأمر القانون.. اعرف كيفية الحصول عليها

إشادة برلمانية بترجمة المتحدة الأعمال الدرامية بلغة الإشارة.. نواب: انتصار جديد لذوي الهمم وقرار يعيد لمصر ريادتها في الفن

إعفاءات من وسائل النقل.. مزايا بالجملة كفلها القانون لصالح المسنين

ترشيحاتنا

ما هو الذكر الذي يعادل عتق رقبة؟.. ردده الآن فلن يستغرق دقيقة

بسبب هجوم 7 أكتوبر.. ضابط استخبارات بالجيش الإسرائيلي يعلن نيته في الاستقالة

في ثالث أيام رمضان.. 40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الأقصى

بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح معابر إضافية لإدخال المساعدات لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسئلة مهمة عليك طرحها قبل شراء سيارة مستعملة

تيك توك تفاجئ صانعي المحتوي بإمكانية تحقيق دخل إضافي فما القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند غسل المواعين يوميًا

لا تتوقعها.. تفاصيل مثيرة للجدل بملابس رامز جلال ببرنامجه

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ