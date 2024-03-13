ربح وفير للفلاح.. برلماني يعدد فوائد زيادة سعر توريد القمح لـ 2000 جنيه للأردب

أشاد النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف، قائلا:" قرار يشجع المزارعين على توريد محصول القمح للحكومة".

مزايا بالجملة لزيادة سعر توريد القمح لـ 2000 جنيه للأردب

وأكد “الجبلاوي” لـ"صدى البلد"، قرار مجلس الوزراء اليوم بتحديد سعر توريد القمح ليكون سعر التوريد 2000 جنيه يؤكد أن الدولة المصرية تدعم الفلاح والمزارع وتشجعهم علي زراعة القمح، ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمثل تعويضا لمزارعي القمح فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن إقرار الزيادة، يؤكد إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطنى في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسى.

وأضاف أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، لكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.