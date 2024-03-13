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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا تعلن وفاة أحد موظفيها وإصابة 22 في قصف إسرائيلي لمركز للأغذية

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة الأونروا، اليوم الأربعاء، أن أحد موظفيها قتل وأصيب 22 آخرون في قصف إسرائيلي على مركزًا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الأونروا في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن هجوم اليوم على أحد مراكز التوزيع القليلة المتبقية للأونروا في قطاع غزة، يأتي في ظل نفاد الإمدادات الغذائية وانتشار الجوع على نطاق واسع وفي بعض المناطق، مما قد يتحول إلى مجاعة. 

ومن جانبه، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "نقوم كل يوم بمشاركة إحداثيات جميع منشآتنا في جميع أنحاء قطاع غزة مع أطراف النزاع، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى الإحداثيات، ومنها إحداثيات المنشآت التي تم قصفها بالأمس.

ووفقا لوكالة الأونروا، فمنذ أن بدأت الحرب قبل 5 أشهر، سجلت الوكالة عددا غير مسبوق من الانتهاكات ضد موظفيها ومرافقها يفوق أي صراع آخر حول العالم، وجائت كالتالي:

  • قُتل ما لا يقل عن 165 من أعضاء فريق الأونروا، بما في ذلك أثناء أداء واجبهم.
  • تم قصف أكثر من 150 منشأة تابعة للأونروا، بعضها دمر بالكامل، ومن بينها العديد من المدارس.
  • مقتل أكثر من 400 شخص أثناء بحثهم عن مأوى تحت علم الأمم المتحدة.
  • أفادت التقارير أنه تم العثور على أنفاق تحت منشآت ومنشآت الأونروا المستخدمة في الأنشطة العسكرية.
  • أفادت التقارير أن موظفي الأونروا تعرضوا لسوء المعاملة والإهانة أثناء وجودهم في مراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وأضاف لازاريني: "يجب حماية الأمم المتحدة وموظفيها ومبانيها وأصولها في جميع الأوقات، ومنذ بدء هذه الحرب، أصبحت الهجمات ضد منشآت الأمم المتحدة وقوافلها وموظفيها أمراً شائعاً في تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي". 

وقال مفوض عام وكالة الأونروا: "أدعو مرة أخرى إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات وضرورة المساءلة".

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