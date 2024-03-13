تعليم السويس يكرم أحد الحراس بمدرسة قاسم أمين الابتدائية لإحباطه محاولة سرقة

كرم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أحد الحراس الليليين ويدعى محمد على سالم بمدرسة قاسم أمين الابتدائية اليوم لتصديه وإحباطه محاولة سرقة المدرسة

كان الحارس انتبه الي حركة في أحد الطوابق العلوية في تمام الساعة الحادية عشر ليلاً وعلي الفور توجه إليهم ليكتشف وجود ثلاثة من اللصوص رصدتهم كاميرات المراقبة واشتبك معهم بعد أن قاموا بفك بعض نوافذ الالوميتال تمهيداً لسرقتها وتركوها ولازوا بالفرار دون السرقة.

وأطمئن عمارة علي سلامة الحارس الليلي وقدم إليه مكافئة مالية فورية علي ما قدمه من بطولة وتفانى فى الحفاظ على المال العام.

وأخطرت إدارة المدرسة لقسم الشرطة التابع وتمت أعمال المعاينة الجنائية وتفريغ الكاميرات.

من ناحية أخرى وجه عمارة إدارة الأمن بضرورة تكثيف التواجد الأمني ليلاً علي المدارس وتحديدا ايام العطلات الرسمية والإجازات، مؤكداً أن مهمة الحفاظ علي المال العام ليست تكليفاً بل رسالة لا يثقل علي الإطلاق حملها.