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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقـ.تل موظف بـ«الأونروا» في غارة إسرائيلية على مركز توزيع الغذاء بقطاع غزة

صدى البلد

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن موظفا واحدا على الأقل قتل، وأصيب 22 آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا لتوزيع المواد الغذائية في رفح بغزة.

ووفقا لتقرير صادر عن الوكالة، فقد وقع الهجوم وسط ظروف إنسانية سيئة في غزة، مع انخفاض الإمدادات الغذائية بشكل خطير وتصاعد الجوع على نطاق واسع إلى حافة المجاعة في بعض المناطق.

وأدان فيليب لازاريني، مدير عام الأونروا، الهجوم، مؤكدا أن المنظمة قدمت إحداثيات منشآتها لجميع الأطراف المشاركة في الصراع، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي. وعلى الرغم من ذلك، ظل مركز التوزيع مستهدفًا.

ويضيف هذا الحادث المأساوي إلى حصيلة الضحايا بين موظفي الأونروا منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، حيث قتل ما لا يقل عن 165 من أعضاء الفريق حتى الآن.

وأكد لازاريني مجددا ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وأصولها. 

ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات القانون الإنساني وشدد على ضرورة المساءلة عن مثل هذه الهجمات على منشآت الأمم المتحدة.

ويؤكد تصاعد العنف واستهداف المرافق الإنسانية الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية والعودة إلى الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في المنطقة.

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