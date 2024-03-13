لو وحيده هتجوز ..فيفى عبده : كل يوم بيتقدم لى عرسان

ردت الفنانة فيفي عبده، على انتقاد الموجهة للنجمات كبر السن التي تقرر الزواج في سن كبيرة، قائلة: "هي الكبيرة متتجوزش وليه الكبيرة متتجوزش والناس المفروض متنتقدش، وفي ناس بتبقى محتاجة ونس في البيت واللي يجيب الونس الارتباط وفي ناس بتربي حيوانات ولما يكون معاك انسان تتكلم مع حد غير أنك كبرت وخلاص".

وكشفت فيفي عبده، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن تلقيها عروض زواج بشكل يومي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: " كل يوم بيجي لى عرسان والكومنتات كلها طلبات زواج ولكن أنا ست متجوزة ولو أنا وحيدة اتجوز".

ظهور نجاة

وعبرت فيفي عبده، عن سعادتها بظهور النجمة الكبيرة نجاة في حفلة مؤخرا، مؤكدة: "أنا فرحت جدا بظهور نجاة واللي بيبطل شغل بيتنسي ولو أنا مش في الميديا كنت اتنسيت وأنا بحب شغلي وصاحية لشغلي وعارفه ازاي ابقى موجودة".