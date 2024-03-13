عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح برابع ليلة في رمضان من جامع عمرو

جامع عمرو بن العاص
جامع عمرو بن العاص

بدأت رابع ليلة في رمضان 2024، ويتوافد المئات على أداء صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثالث من شهر رمضان ورابع ليلة في رمضان 2024، من رحاب جامع عمرو بن العاص. 

صلاتي العشاء والتراويح بـ رابع ليلة في رمضان من جامع عمرو

https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=WC7FNe&ref=watch_permalink&v=329228789646801

صلاة التراويح 

التراويح في اللغة : جمع الترويحة. يقول ابن منظور : « التَّرْويحةُ فـي شهر رمضان: سميِّت بذلك لاستراحة القوم بعد كل أَربع ركعات؛ وفـي الـحديث : صلاة  التراويح؛ لأَنهم كانوا يستريحون بـين كل تسلـيمتـين. والتراويح: جمع تَرْوِيحة، وهي الـمرة الواحدة من الراحة، تَفْعِيلة منها، مثل تسلـيمة من السَّلام» [لسان العرب]

والتراويح غير قيام الليل، فهي قيام ليل مخصوص في الوقت وفي الكيفية، أما الوقت فإنها قيام ليالي شهر رمضان الكريم، وفي الكيفية على كيفية ما سنه سيدنا عمر رضى الله عنه فهي سنة نبوية في أصلها عمرية في هيئتها وقد قال النبي ﷺ : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين، المهديين عضوا عليها بالنواجذ » [رواه أحمد والترمذي].

فعن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال : «خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر : نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله » [رواه البخاري، ومالك في الموطإ].

وقد سنها سيدنا عمر رضى الله عنه عشرين ركعة؛ لما رواه السائب بن يزيد رضى الله عنه حيث قال : «كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال : وكانوا يقرءون بالمئتين، وكانوا يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شده القيام» [رواه البيهقي في الكبرى، ومالك في الموطأ]

فالتراويح هي صلاة القيام في رمضان على ما جمع عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الناس، وهي عشرون ركعة، بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، وجملتها خمس ترويحات، وينوي الشخص في كل ركعتين منها سنة التراويح، أو قيام رمضان، ولو صلى أربعا منها بتسليمة واحدة لم تصح إن كان عامدا عالمًا، وإلا صحت منه نفلاً مطلقًا، ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وذلك ما اتفقت عليه الأمة كلها بمذاهبها الفقهية المعتمدة.

رابع ليلة في رمضان صلاتي العشاء والتراويح جامع عمرو بن العاص شهر رمضان اليوم الثالث من شهر رمضان صلاة القيام في رمضان صلاة التراويح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

الجامع الأزهر يؤدي العشاء والتراويح بحضور آلاف المصلين.. بث مباشر

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

حكم الصيام على جنابة حتى المغرب.. المفتي يحسم الجدل

موضوعات متعلقة

اغتنمها.. عبادة بسيطة تدخلك الجنة وترزقك المال والعمر الطويل

بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الرابعة من شهر رمضان بالحرمين

لماذا كانت خلوة الرسول بنفسه في غار حراء؟.. أحمد عمر هاشم يوضح|فيديو

لا أستطيع الصيام وليس عندي مال.. هل تسقط فدية الصوم بالعجز؟

قصة آية الدخان رقم 3.. ما المقصود بالليلة المباركة وسر القسم بها؟

المفتي يحذر من خطأ شائع عند ترديد عبارة "استفتِ قلبك"

دعاء اليوم الثالث من رمضان مستجاب.. أدركه بـ10 كلمات للرزق وقضاء الحاجة

حامل في الشهر الرابع وأختي مرضع لابنها عمره عام.. فما حكم الصيام؟

ترشيحاتنا

قبل الإفطار .. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

الأسعار ستتراجع| 4 مؤشرات عاجلة تقود الدولار للهبوط وتزف بشرى للمصريين

النمسا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.. وموسكو ترد

أول تعليق من الفلاحين بعد قرار الحكومة بـ رفع سعر أردب القمح

دورة الألعاب الأفريقية | منتخب الكرة الطائرة يفوز على نيجيريا

منتخب الجودو يضيف ذهبية وفضية لمصر في دورة الألعاب الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل سيارة كهربائية من BMW في 2024 .. لن تصدق مميزاتها

المداح الحلقة 4.. حمادة هلال في مواجهة ابنه ويحاول فك طلاسم البردية

تحتمس الثالث.. أسس إمبراطورية في التاريخ وكتب عن الفضائيين| خبير أثري يوضح

"بـ 100 راجل".. فستان زفاف سمية الخشاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ