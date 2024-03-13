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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الاتحاد: "المتحدة" نقلت الدراما المصرية لعصر جديد ورسخت ريادتها العربية والإقليمية

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في نقل الدراما المصرية إلى عصر جديد، وهو ما عكسه التنوع الذي شهده الموسم الرمضاني الحالي 2024، حيث قدمت الشركة أعمالًا فنية ذات ثقل اجتماعي وتاريخي وثقافي غير مسبوق، منوهًا إلى أن هذا النجاح يعكس دور "المتحدة" في تاريخ صناعة الدراما.

 

وأشار "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الجانب التوعوي الذي تقوم به الدراما، لم تغفله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بل كانت مرتكزًا لجميع أعمالها التي تميزت بحمل رسائل غير تقليدية، تسهم في تشكيل وبناء الوعي لدى الأجيال الحالية.

 

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن دراما المتحدة 2024، عكست الثقل الحضاري المصري والتنوع الذي يميز المجتمع كما حافظت على قيمه، حيث بلورت الأعمال الفنية المختلفة القضايا الشائكة بالشارع المصري وتناولتها بجرأة معتادة ونقاش ثري يسهم في التوصل إلى حلول لها.

 

ولفت المستشار رضا صقر إلى أن الأعمال الضخمة التي قدمتها الشركة المتحدة، بروزت التاريخ الكبير الذي تتمتع به مصر ي مجال الدراما، فهي متفردة ورائدة لهذا الفن عربيًا وإقليميا، مشيرًا إلى أن أعمال المتحدة ترسخ لهذا الريادة المصرية في المجال الدرامي والفني.

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