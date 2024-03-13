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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منتخبات التنس والتايكوندو وسلة 3×3 يصلون إلى غانا للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية

صدى البلد

وصلت بعثة المنتخب المصري للتنس بجانب منتخبي مصر لكرة السلة 3×3 للرجال والسيدات تحت 23 سنة والتايكوندو إلى غانا استعدادًا للمشاركة في النسخة 13 من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في أكرا حتى 23 مارس الجاري.

 

وتضم بعثة منتخب التنس كلًا من أحمد عبده رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة ، بجانب فريق الرجال المكون من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا ،  مايكل صبحي ، فضلًا عن فريق السيدات المكون من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت ،  والمدربة علا أبو ذكري.

 

الجدير بالذكر بأن المنتخب المصري للتنس سيشارك في مسابقات الفردي و الزوجي، و الفرق، علمًا بأن الفائز بالمركز الأول في مسابقة الفردي سيتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

بينما تضم بعثة منتخبي مصر للسلة 3×3 للرجال والسيدات تحت 23 سنة ويشارك في فريق السيدات كلاً من: يارا أسامة - حبيبة حاتم - ملك هشام - فريدة مسعد تحت قيادة المدير الفني الكابتن عمرو عاصم كما يشارك في فريق الرجال كلاً من : سليم العيسوي - يوسف لهيطة - هشام بغدادي - سيف الدين قطز تحت قيادة المدير الفني الكابتن أحمد فوزي. 

 

و تضم قائمة المنتخب المصري للتايكوندو الأول للكروجي 12 لاعب ولاعبة وهم: “معتز بالله عاصم وزن تحت 54 كجم، مصطفى أحمد وزن تحت 58 كجم، أحمد وائل نصار وزن تحت 68 كجم، رامي عيسى وزن تحت 74 كجم، سيف عيسى وزن تحت 80 كجم، أحمد سيد وزن تحت 87 كجم، وعبد الله عصام وزن فوق 87 كجم“ بالإضافة إلى: “ليلى شريف عقيل وزن تحت 46 كجم، جنى خطاب وزن تحت 49 كجم، نادين عمرو وزن تحت 62 كجم، آية شحاتة وزن تحت 67 كجم، وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم“.

 

ويترأس بعثة المنتخب المصري للتايكوندو في غانا خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري، بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من: الخبير الأجنبي بيجان بوجهانلو مديرًا فنيًا، والكابتن أسامة سيد مدربًا عامًا، والكابتن محمد مجدي مدربًا للمنتخب بينما تضم قائمة لاعبي المنتخب المصري للتايكوندو للبومزا كلًا من: “عمرو نصر الدين، علي أحمد، سيف الدين محمد، أحمد حسن مختار، عبد الله محمد، أحمد إسلام، جنة الله حامد، سارة عمرو، ملك رضا بسيوني، عزيزة السيد إمبابي، سلمى خالد، وشهد أحمد شمردن“ ويضم الجهاز الفني كلًا من، أحمد محمود عبد الرحيم مديرًا فنيًا، وعماد الدين محمود مدربًا عامًا، ومحمد عبد التواب مدربًا.

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