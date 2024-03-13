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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 16 طن أغذية وتشميع منشأتين مخالفتين بالشرقية |صور

صدى البلد
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ترّأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقب أول المديرية، ومراقب أول الأغذية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم خلال الحملة المرور على عدد ٥ منشآت غذائية عبارة عن مصانع مخللات ومحلات عطارة وياميش رمضان بمركز ومدينة الزقازيق، تبين وجود ٢ مصنع مخللات تابعين لإحدى الشركات أحدهما به نقص شديد في الاشتراطات الصحية ويعمل بدون ترخيص، والمصنع الآخر مرخص وبه جزء غير مستوفي للاشتراطات الصحية.



وقام وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق المهندس علي الصناديلي، والذي قام بالتحرك الفوري وفقاً لتوجيهات محافظ الشرقية لأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، وتم غلق وتشميع المصنع غير المرخص في الحال، وغلق جزئي للمصنع الثاني، لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما أثنى وكيل الوزارة على الاشتراطات الصحية الموجودة بالجزء الثاني بالمصنع المرخص، وتم التوجيه ببعض الملاحظات لتحسين جودة المنتجات الغذائية بالمصنع.

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كما تم إعدام طن مخللات وتوابل لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم ضبط ١٥ طن مخللات وبلح جاف لعدم وجود بيانات ولسوء التخزين، وتم سحب ٦ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٤ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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الإشتراطات الصحية الحملات المكثفة الصحة العامة للمواطنين المجلس التنفيذى المنشآت الغذائية المنتجات الغذائية جودة المنتجات رئيس مركز ومدينة

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