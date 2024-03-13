معتز إينو عن تعاقده مع الزمالك: خدوني من الشارع

كشف معتز إينو، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، كواليس تعاقده مع نادي الزمالك، قائلا: بدأت حياتي الكروية باللعب في صفوف فريق شباب حلوان العام، وتقدمت لاختبارات الناشئين في نادي الزمالك التي كان يقودها الكابتن هشام يكن.

وأضاف معتز إينو، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،:" الكابتن هشام يكن طلبني ورحتله ودار حدث بيننا عن أسمي وتعرف علي وطلب مني انهاء علاقتي بشباب حلوان وبالفعل حصلت على الاستغناء وتوجهت إلى إدارة نادي الزمالك لإتمام التعاقد ووالدي فوجئ بانضمامي للفارس الأبيض".

تابع لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، أقدر الدور الذي لعبه كابتن هشام يكن وبدر حداد لأنهم "خدوني من الشارع وحطوني في نادي الزمالك وكان لي الشرف باللعب مع الفريق الأبيض 5 مواسم وبفضلهم حققت حلمي بالانضمام لمنتخب مصر"