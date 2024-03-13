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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في بيته | إينو يكشف شرطا وحيدا وضعه للتوقيع لـ الأهلي

معتز إينو
معتز إينو

كشف معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، تفاصيل انضمامه إلى النادي الأهلي، قائلا:" وقعت عقود انتقالي إلى الأهلي في منزل الكابتن محمود الخطيب".

 

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وقال إينو في حواره مع الإعلامي محمد موسى في برنامج “ خط أحمر ” المذاع على قناة “ الحدث اليوم"، :” كان شرطي الوحيد للموافقة على عرض المارد الأحمر توقيع العقود في منزل الخطيب وبالفعل استجاب لطلبي".

وتابع معتز إينو:"  لن أنسى يوم مقابلتي للكابتن محمود الخطيب في منزل لتوقيع العقود وكان في قمة الأخلاق العالية والرفيعة، وقال لي نصا: "أنت جاي نادي كبير وعارفين إحنا اختارنا مين وأنت مطلوب بالاسم".

تابع لاعب النادي الأهلي السابق، "رسالة الكابتن محمود الخطيب لي عقب توقيع عقود انتقالي للنادي الأهلي وضعت العديد من الضغوط عليّ، وكان يجب أن أكون عند حسن الظن وأسعى لإدخال الفرحة على جماهير القلعة الحمراء "كان لازم أعمل حاجة عشان أفرح جمهور الأهلي".

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