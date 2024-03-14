معتز إينو: مانويل جوزيه طلبني بالاسم.. وأعتبره الأب الروحي لي

قال معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، إن المدرب البرتغالي الأسطوري للنادي الأهلي مانويل جوزيه طلبني بالاسم للتعاقد معي وأعتبره الأب الروحي لي ولن أستطيع نسيانه أبدا.

وأضاف معتز إينو، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "لن أنسى يوم مقابلتي للكابتن محمود الخطيب في منزله لتوقيع العقود وكان في قمة الأخلاق العالية والرفيعة، وقال لي نصا: "أنت جاي نادي كبير وعارفين إحنا اختارنا مين وأنت مطلوب بالاسم".

وتابع لاعب النادي الأهلي السابق، "رسالة الكابتن محمود الخطيب لي عقب توقيع عقود انتقالي للنادي الأهلي وضعت العديد من الضغوط عليّ، وكان يجب أن أكون عند حسن الظن وأسعى لإدخال الفرحة على جماهير القلعة الحمراء "كان لازم أعمل حاجة عشان أفرح جمهور الأهلي".