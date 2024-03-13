هل وضع قطرة العين يُفسد الصيام؟.. الإفتاء توضح حالتين فقط

هل وضع قطرة العين تفسد الصيام؟ سؤال أجابته عنه دار الإفتاء المصرية من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هل وضع قطرة العين تُفسد الصيام؟

وقالت الإفتاء في بيان هل وضع قطرة العين تفسد الصيام؟: اتفق الفقهاء على عدم فساد الصوم بوضع القطرة في العين إذا لم تصل إلى الجوف بأن لم يوجد أثرها في الحلق، واختلفوا إذا وجد أثرها في الحلق: فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الفساد، وذهب المالكية والحنابلة إلى فساد الصوم.

وشددت: الذي عليه الفتوى هو عدم فساد الصوم أخذًا بقول الحنفية والشافعية رفعًا للحرج.. لقوله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ} [البقرة: 581]. وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا».

هل الأكل ناسيًا من مبطلات الصيام؟

هل الأكل ناسيًا من مبطلات الصيام؟ سؤال يجيب عنه موقع صدى البلد من خلال سلسلة فتاوى الصائمين التي تنشر على مدى أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، والتي يرافقنا خلالها للرد على استفساراتكم الشيخ إبراهيم جاد الكريم من علماء الأزهر الشريف، وعضو لجنة الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى.

وقال سائل: ما مبطلات الصيام وهل الأكل ناسيًا من مبطلات الصيام؟ ، ليوضح الشيخ إبراهيم جاد الكريم أن مبطلات الصيام كثيرة منها أن يأكل المسلم عامدا فسد صومه أما إذا نسي فمرفوع، ومن مبطلات الصيام الجماع في نهار رمضان وفي هذه الحالة عليه القضاء والكفارة.

هل فرض الصوم على الأمم السابقة؟

وفي حديث سابق، قال الشيخ إبراهيم جاد الكريم، إن الحكمة بينها المولى سبحانه وتعالى حينما قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)"، فأولى هذه الحكمة التقوى، كذلك الشعور بحاجة الفقراء والمساكين فيحنو عليهم، إضافة إلى التقرب بعبادة السر وهي تجزا من الله تعالى فهو سبحانه وتعالى .

أشارت الآية أن الله تعالى قد فرض الصيام على الأمم السابقة من قبل، لكن ما عليه العلماء بأنه لم يكن بتلك الكيفية التي عليها صيام المسلمين.