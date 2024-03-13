فتاوى الصائمين | هل القيء واستنشاق الدخان من مبطلات الصوم؟ الأزهر يجيب

هل القيء واستنشاق الدخان من مبطلات الصوم؟، يواصل موقع صدى البلد، ضمن فتاوى الصائمين نشر الأحكام والفتاوى التي تشغل ذهن كثير من المسلمين طوال شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال المتخصصين والمعنيين بالشأن الديني بالأزهر الشريف.

هل القيء واستنشاق الدخان من مبطلات الصوم؟

ويتجدد اللقاء مع الشيخ إبراهيم جاد الكريم من علماء الأزهر، والمفتي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حيث سائل يقول: هل القيء واستنشاق التبغ من مبطلات الصوم؟

وقال الشيخ إبراهيم جاد الكريم، إن من مبطلات الصيام أن يتعمد القيء وكذلك استنشاق التبغ بالأنف أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نتجنب ما يفسد الصوم، وعليه ينبغي ألا يتعمد المسلم أن يخرج القيء أو يستنشق التبغ وأن يراقب الله في عمله وصومه.

هل الأكل ناسيًا من مبطلات الصيام؟

هل الأكل ناسيا من مبطلات الصيام؟ سؤال يجيب عنه موقع صدى البلد من خلال سلسلة فتاوى الصائمين التي تنشر على مدى أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، والتي يرافقنا خلالها للرد على استفساراتكم الشيخ إبراهيم جاد الكريم من علماء الأزهر الشريف، وعضو لجنة الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى.

وقال سائل: ما مبطلات الصيام وهل الأكل ناسيا من مبطلات الصيام؟ ، ليوضح الشيخ إبراهيم جاد الكريم أن مبطلات الصيام كثيرة منها أن يأكل المسلم عامدا فسد صومه أما إذا نسي فمرفوع، ومن مبطلات الصيام الجماع في نهار رمضان وفي هذه الحالة عليه القضاء والكفارة.

هل فرض الصوم على الأمم السابقة؟

وفي حديث سابق، قال الشيخ إبراهيم جاد الكريم، إن الحكمة بينها المولى سبحانه وتعالى حينما قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)"، فأولى هذه الحكمة التقوى، كذلك الشعور بحاجة الفقراء والمساكين فيحنو عليهم، إضافة إلى التقرب بعبادة السر وهي تجزا من الله تعالى فهو سبحانه وتعالى .

أشارت الآية أن الله تعالى قد فرض الصيام على الأمم السابقة من قبل، لكن ما عليه العلماء بأنه لم يكن بتلك الكيفية التي عليها صيام المسلمين.