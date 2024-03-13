المصريون يتخلون عن الدولار مقابل الجنيه المصري.. متحدث الوزراء يكشف مفاجأة

قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاستقرار بدأ يعود نسبيًا إلى سوق النقد الأجنبي وسعر الصرف، وذلك بعد صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.



وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في الأسواق، من ضمنها عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيًا عن طريق الجهاز المصرفي.



وأكد على أن استقرار سوق النقد وسعر الصرف يقضي على السوق الموازية، مما يجعلنا نشهد عودة التحويلات من خلال الجهاز المصرفي.



واسترسل: البنوك ومكاتب الصرافة بدأت في استقبال المواطنين لتحويل الدولارات والحصول على الجنيه المصري، متابعًا: الأيام الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بقيمة 3 مليارات دولار.



وشدّد على أن تلك الإجراءات تنعكس بالإيجاب على السوق والوضع الاقتصادي داخل البلاد، متابعًا: السعر الحقيقي للدولار داخل البنوك أصبح جاذبًا للمواطنين بعد قرارات البنك المركزي.

