أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن هناك دوي انفجارات قوية في ريف دير الزور شرقي سوريا.

نفذت وحدات الجيش العربي السوري ‏ العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي عملية نوعية استهدفت بها عدة مجموعات من إرهابيي "جبهة النصرة" وعدد من آلياتهم في محيط الفوج 111 ومحيط مدينة دارة عزة غرب حلب بضربات متتالية بأكثر من 10 طائرات مسيّرة انتحارية FPV وما تزال العملية مستمرة حتى اللحظة.

واستهدفت أيضا طائرة مسيّرة انتحارية FPV تابعة للجيش السوري مجموعة من إرهابيي "جبهة النصرة" و"أنصار التوحيد" في محيط قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب.