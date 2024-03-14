اشتريت الكفن .. فيفى عبده: أرفض احتراف حفيدتى الرقص.. ولو مش متجوزة هتجوز

حلت الفنانة فيفى عبده ضيفة على برنامج حبر سرى المذاع عبر قناة القاهرة والناس، ونرصد فى التقرير التالى ابرز التصريحات

فيفي عبده: بشتري كفني كل سنة ومكتبتش وصية واللي يموت يصرف لآخر مليم

كشفت النجمة فيفي عبده، عن قيامها بشراء كفن لها كل عام من السعودية ثم تتصدق به ولم تكتب وصية، قائلة: "أنا كل سنة بشتري كفني من السعودية وبعدين اطلعه صدقة ومش كاتبه وصية وسيباها على الله وأولادي عندهم قناعة بالرزق ورأي اللي يموت ميسبش حاجة ويصرف لآخر مليم".



فيفي عبده: «كل الرجالة بتخون زوجاتها.. والست لما تعرف لازم تطنش»

أكدت النجمة فيفي عبده، أن جميع الأزواج لديهم نزوات ويخونون الزوجات، قائلة: "الرجالة كلها بتخون، واللي تقول مش بيخون وماشي على الصراط المستقيم؛ مش صحيح، ولا بد يكون الراجل عنده نزوات، وبتبقى قمر وتتخان، والمفروض تعمل نفسها مش عارفه".



فيفي عبده: أعترف بالزواج العرفي وأعتبره «فترة خطوبة»

أكدت النجمة فيفي عبده، رفضها فكرة الزوجة الثانية وأن تكون زوجة ثانية وفي حالة معرفتها بأن زوجها متزوج غيرها؛ لا تريد معرفة تفاصيل عن هذه الزيجة ولا مشاكلها، قائلة: "ما أقدرش أكون زوج تانية، ولو هو متجوز؛ أنا ما أشوفهاش ولا أعرفها، ولا عايزة أعرف حاجة".



لو وحيده هتجوز ..فيفى عبده : كل يوم بيتقدم لى عرسان

ردت الفنانة فيفي عبده، على انتقاد الموجهة للنجمات كبر السن التي تقرر الزواج في سن كبيرة، قائلة: "هي الكبيرة متتجوزش وليه الكبيرة متتجوزش والناس المفروض متنتقدش، وفي ناس بتبقى محتاجة ونس في البيت واللي يجيب الونس الارتباط وفي ناس بتربي حيوانات ولما يكون معاك انسان تتكلم مع حد غير أنك كبرت وخلاص".



فيفي عبده: أرفض حفيدتي تشتغل رقاصة.. زمان الناس كانت محترمة ومهمة |فيديو

أكدت النجمة فيفي عبده، عدم موافقتها حالة رغبة حفيدتها في العمل بمجال الرقص، قائلة: "لو حفيدتي طلبت ترقص أرفض وأيامي الرقص حاجة تانية وكان في احترام وكل الناس اللي قعدة تشاهد العروض مهمين ومش أي كلام وكان ناس ثقيلة ومحترمة".



فيفي عبده: وفاة 2 من أشقائي خلال سنة واحدة خنجر في قلبي

علقت الفنانة فيفي عبده، على موقفها من وفاة اثنين من أشقائها في عام واحد، قائلة: "وفاة اثنين اخواتي في سنة واحدة خنجر دخل في قلبي ومكنتش عايزة اشوف حد ولا اتكلم مع حد وكنت شغالة على مهدئات ونفسيتي كانت وحشة".