فيفي عبده: «كل الرجالة بتخون زوجاتها.. والست لما تعرف لازم تطنش»

أكدت النجمة فيفي عبده، أن جميع الأزواج لديهم نزوات ويخونون الزوجات، قائلة: "الرجالة كلها بتخون، واللي تقول مش بيخون وماشي على الصراط المستقيم؛ مش صحيح، ولا بد يكون الراجل عنده نزوات، وبتبقى قمر وتتخان، والمفروض تعمل نفسها مش عارفه".

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، “الست لو واجهت الراجل بخيانته؛ أكبر غلط ليها في الحياة”، متابعة: "الحياة دلوقتي صعبة، ونسبة الطلاق عالية جدا، وهي حقها تفتش وراه، وحقه يخلي باله من مراته، ولكن الست لازم تفهم إنها لو عرفت إنه بيخونها؛ تطنش".

تستحمل وتعدي

وتابعت: "الراجل لو بيحب مراته؛ يبيع أي حاجة في الدنيا عشانها، لكن هي لازم تستحمل وتعدي، وكان في ناس تحاول تشككني في جوزي ولكن ماكنتش بعطي فرصة لكده".