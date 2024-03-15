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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات مميزة وسعر مغري..لينوفو تطلق جهاز Lenovo Legion Y700 اللوحي

بإمكانيات مميزة وسعر
بإمكانيات مميزة وسعر مغري ..لينوفو تطلق جهاز Lenovo Legion Y

أعلنت شركة لينوفو عن تدشينها  بشكل رسمي لجهاز Lenovo Legion Y700 اللوحي وذلك للأسواق العالمية في كلا من الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا.

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يعد الجهاز مخصص للألعاب ، ويأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وبسعر يبدأ من 599 يورو.

على الجانب الآخر وفقا لموقع" gsmarena" من المتوقع أن ينطلق جهاز Legion Y700 اللوحي للأسواق العالمية وذلك بشاشة IPS LCD بحجم 8.8 بوصة و تدعم دقة عرض 1600 في 2560 بيكسل، وتقنية Dolby Vision.

من المقرر أن ينطلق الجهاز اللوحي  مزود “بمعالج “Snapdragon 8+ Gen 1 ” و بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وبسعة  تصل إلى  256 جيجا بايت، ويدعم الجهاز التخزين الخارجي وذلك عبر بطاقة microSD"”

وتتميز كاميرا السيلفي  وذلك بدقة 8 ميجا بيكسل، مع بطارية سعة 6550 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، مع منفذ شحن من نوع USB C.

Lenovo لينوفو Lenovo Legion Y700 Snapdragon Legion Y700

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