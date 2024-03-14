«الجمهورية»: مصر بدأت عصرًا جديدًا في تاريخها الاقتصادي

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن مصر بدأت عصرا جديدا في تاريخها الاقتصادي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .. مشيرة إلى أن ما يجرى حاليا هو استكمال لمسار الإصلاح الاقتصادي.



وذكرت صحيفة (الجمهورية)، ففي افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان "تاريخ اقتصادي جديد لمصر"، أن البنك المركزي في مصر أصبح الآن تقديره وقيمته كما هو الحال في أي دولة تسعى لبناء اقتصاد حديث بمؤسسات مالية متطورة.



وأضافت أن "عمليات الإفراج عن السلع والبضائع الاستراتيجية بدأت تظهر تداعياتها الإيجابية في الأسواق وبدأ المواطن يشعر بالارتياح مع الوصول لنقطة الاستقرار وحتى التراجع في أسعار السلع والخدمات".



وشددت الصحيفة على أن الاقتصاد المصري أصبح الآن موضع ثقة العالم وليس مؤسسات التمويل الدولية فقط.. مشيرة إلى أن الاستثمارات العربية والأجنبية دخلت في سباق مفتوح للتدفق على مصر وأن هناك زيادة ملحوظة جدا في تحويلات المصريين بالخارج وحتى استثمارات الأموال الساخنة بدأت رحلة العودة لمصر.



واختتمت صحيفة (الجمهورية) افتتاحيتها، مؤكدة أن "مصر تسير الآن من مرحلة الانفراج إلى مرحلة انطلاق اقتصادي وتكنولوجي جديدة في القرن الحادي والعشرين تحت قيادة الرئيس السيسي ودائما سوف تحيا مصر عظيمة كما كانت دائما".