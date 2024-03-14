تجارة بنها تعقد ندوة توعوية حول التغيرات المناخية وأثرها على التنمية الاقتصادية

عقدت كلية التجارة بجامعة بنها ندوة توعوية عن " التغيرات المناخية وأثرها على التنمية الاقتصادية " بالتعاون مع مجمع إعلام بنها في إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة بنها نحو الاهتمام ببناء الوعي للشباب الجامعي .

وجاءت الندوة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة ، والدكتور مجدي مليجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة..

وتناولت الندوة توعية الطلاب بمفهوم التغيرات المناخية ، ومظاهرها المختلفة ، ومخاطر هذه التغيرات على خطط التنمية ، والجهود المبذولة دوليا ومحليا من خلال الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 لمواجهة التغيرات المناخية لتحسين البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.