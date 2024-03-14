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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجارة بنها تعقد ندوة توعوية حول التغيرات المناخية وأثرها على التنمية الاقتصادية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت كلية التجارة بجامعة بنها ندوة توعوية عن " التغيرات المناخية وأثرها على التنمية الاقتصادية " بالتعاون مع مجمع إعلام بنها في إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة بنها نحو الاهتمام ببناء الوعي للشباب الجامعي .
وجاءت الندوة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة ، والدكتور مجدي مليجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة..
وتناولت الندوة  توعية الطلاب بمفهوم التغيرات المناخية ، ومظاهرها المختلفة ، ومخاطر هذه التغيرات على خطط التنمية ، والجهود المبذولة دوليا ومحليا من خلال الاستراتيجية الوطنية  المصرية لتغير المناخ 2050 لمواجهة التغيرات المناخية لتحسين البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

بنها التغيرات المناخية الدور المجتمعى جامعة بنها كلية التجار

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